Линдгрен о «Рейнджерс»: «Кажется, что мы показываем лучший хоккей, когда наши спины прижаты к стене»

надеется на хорошую игру «Рейнджерс» при новой угрозе вылета.

Защитник клуба из Нью-Йорка стал автором единственной шайбы своей команды в пятом матче финала Восточной конференции с (1:3, 2-3). Ему удалось открыть счет во втором периоде.

«Наверное, мы просто не могли забить еще один гол.

Мы уже были в такой ситуации раньше. Кажется, что мы показываем лучший хоккей, когда наши спины прижаты к стене.

Нам просто нужно отправиться в Тампу и выиграть. По прошлому опыту мы сосредоточимся на одном матче и постараемся показать лучшую игру», – сказал Линдгрен.

Ранее в этом плей-офф выиграли 5 матчей из 5 при угрозе вылета (при 1-3 в серии первого раунда с «Питтсбургом» и 2-3 в серии второго раунда с «Каролиной»).