Тренер «Рейнджерс» о 6-м матче с «Тампой»: «Будет битва. Должны показать свою лучшую игру и победить»

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Тренер «Рейнджерс» пообещал дать бой «Тампе» в 6-м матче серии. 

Клуб из Нью-Йорка прервал серию из 8 побед подряд на домашней арене, уступив «Лайтнинг» в пятом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (1:3, 2-3). 

«Нам сейчас очень тяжело. Тяжелый вечер, без сомнений. Но завтра мы сядем в самолет и будем готовы к матчу в Тампе. Это будет битва. 

У них хорошая команда, поэтому они и чемпионы. Мы должны сыграть в свою лучшую игру и победить, чтобы получить шанс на седьмой матч», – сказал Жерар Галлан

Ранее в этом плей-офф «Рейнджерс» выиграли 5 матчей из 5 при угрозе вылета (при 1-3 в серии первого раунда с «Питтсбургом» и 2-3 в серии второго раунда с «Каролиной»). 

 

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