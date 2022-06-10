Тренер «Рейнджерс» о 6-м матче с «Тампой»: «Будет битва. Должны показать свою лучшую игру и победить»

Тренер пообещал дать бой «Тампе» в 6-м матче серии.

Клуб из Нью-Йорка прервал серию из 8 побед подряд на домашней арене, уступив «Лайтнинг» в пятом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (1:3, 2-3).

«Нам сейчас очень тяжело. Тяжелый вечер, без сомнений. Но завтра мы сядем в самолет и будем готовы к матчу в Тампе. Это будет битва.

У них хорошая команда, поэтому они и чемпионы. Мы должны сыграть в свою лучшую игру и победить, чтобы получить шанс на седьмой матч», – сказал .

Ранее в этом плей-офф «Рейнджерс» выиграли 5 матчей из 5 при угрозе вылета (при 1-3 в серии первого раунда с «Питтсбургом» и 2-3 в серии второго раунда с «Каролиной»).