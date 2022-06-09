Волейболист Яковлев болеет за «Авангард»: «Решили поддержать более слабую команду в финале с ЦСКА. Подписался на них, в маркетинге крутые вещи делают»

Волейболист Дмитрий Яковлев рассказал, что поддерживает «Авангард» в .

– За КХЛ следите?

– Да, я вообще очень люблю хоккей. В финале Кубка Гагарина переживали с женой за . А так я болельщик омского «Авангарда».

– Неожиданно...

– В 2021 году мы всей семьей болели за в финале с . Просто решили поддерживать более слабую команду.

Но потом затянуло – подписался на них во всех социальных сетях и начал следить. В плане маркетинга они делают очень крутые вещи, – сказал 23-летний диагональный «Нефтяника».