Волейболист Яковлев болеет за «Авангард»: «Решили поддержать более слабую команду в финале с ЦСКА. Подписался на них, в маркетинге крутые вещи делают»

Волейболист Дмитрий Яковлев рассказал, что поддерживает «Авангард» в КХЛ.
– За КХЛ следите?
– Да, я вообще очень люблю хоккей. В финале Кубка Гагарина переживали с женой за «Металлург». А так я болельщик омского «Авангарда».
– Неожиданно...
– В 2021 году мы всей семьей болели за «Авангард» в финале с ЦСКА. Просто решили поддерживать более слабую команду.
Но потом затянуло – подписался на них во всех социальных сетях и начал следить. В плане маркетинга они делают очень крутые вещи, – сказал 23-летний диагональный «Нефтяника».