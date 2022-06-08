Роман Ротенберг о российском спорте: «Не сказал бы, что Петербург доминирует, но мы стремимся побеждать»

высказался о выступлениях питерских клубов в различных видах спорта.

В этом сезоне футбольный выиграл РПЛ в четвертый раз подряд, баскетбольный – впервые одержал победу в Единой лиге ВТБ, СКА – дошел до финала Западной конференции КХЛ.

«Я бы не сказал, что Санкт-Петербург доминирует в российском спорте. В баскетболе выигрывал 20 лет, поэтому тут рано говорить о доминировании, но мы в Санкт-Петербурге стремимся побеждать, стремимся развивать молодых, детский спорт, и это дает свои плоды.

Все только начинается, поэтому пока рано говорить о каком-то доминировании, просто нужно стремиться быть лучшими в своем деле.

В Санкт-Петербурге вообще приучены болеть. Сначала это делал футбольный «Зенит», потом СКА, мы этому очень много внимания уделяем, сейчас вот баскетбольный «Зенит». Поэтому мы одна большая спортивная семья. Многие ходят и на футбол, и на хоккей, и на баскетбол, это классно», – сказал главный тренер СКА.