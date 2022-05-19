Галлан о поражении от «Каролины»: «Думал, это наш лучший матч в году. Первые два периода был идеальный хоккей»

Жерар Галлан высказался после поражения от «Каролины» (1:2 ОТ, 0-1).

«Харрикейнс» пропустили на 8-й минуте и сумели отыграться лишь на 58-й благодаря голу Себастьяна Ахо. Победную шайбу у «Каролины» на 64-й минуте забросил защитник Йэн Коул.

«Конечно, это тяжелое поражение. Мы должны дать отпор.

Я был очень доволен нашей игрой. [«Каролина»] приложила большие усилия в третьем периоде в первые 10 минут, и мы выдержали этот шторм.

Первые два периода был идеальный хоккей. Я думал, что это был наш лучший матч в году, правда», – сказал главный тренер «Рейнджерс».

«Каролина» отыгралась в матче с «Рейнджерс» на 58-й минуте и вырвала победу на 64-й