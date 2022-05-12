Qazsport покажет матчи сборной Казахстана по хоккею на ЧМ

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Телеканал Qazsport в прямом эфире покажут матчи сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира, который пройдет в Финляндии.

Первая игра состоится 14 мая против Дании. Начало игры – в 15:20 по времени Нур-Султана. 

 
 
 
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Публикация от Official page (@qazsport_official)

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