Qazsport покажет матчи сборной Казахстана по хоккею на ЧМ

Телеканал Qazsport в прямом эфире покажут матчи сборной Казахстана по хоккею на чемпионате мира, который пройдет в Финляндии.

Первая игра состоится 14 мая против Дании. Начало игры – в 15:20 по времени Нур-Султана.

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