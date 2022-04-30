Воробьев о стиле «Металлурга»: «Идея останется прежней. В НХЛ есть статистика: в плей-офф чаще попадают команды, играющие в атакующий хоккей»

Илья Воробьев высказался о стиле хоккея «Металлурга».
Магнитогорская команда проиграла ЦСКА в финале Кубка Гагарина (3-4 в серии).
– Болельщики отмечают, что «Магнитка» стала законодателем мод, что это редкая команда, которая действительно играет в хоккей.
– Хорошо, если люди это замечают. В НХЛ есть статистика, что в плей-офф чаще попадают команды, которые играют именно в атакующий хоккей.
– Игровой рисунок команды останется таким же?
– Идея останется прежней. Мы все равно будем играть в хоккей, – сказал главный тренер «Металлурга».
Воробьев упустил отличный шанс войти в пантеон великих – к Быкову, Билялетдинову и Знарку. Не хватило чуть-чуть