Воробьев о стиле «Металлурга»: «Идея останется прежней. В НХЛ есть статистика: в плей-офф чаще попадают команды, играющие в атакующий хоккей»

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Илья Воробьев высказался о стиле хоккея «Металлурга».

Магнитогорская команда проиграла ЦСКА в финале Кубка Гагарина (3-4 в серии).

– Болельщики отмечают, что «Магнитка» стала законодателем мод, что это редкая команда, которая действительно играет в хоккей.

– Хорошо, если люди это замечают. В НХЛ есть статистика, что в плей-офф чаще попадают команды, которые играют именно в атакующий хоккей.

– Игровой рисунок команды останется таким же?

– Идея останется прежней. Мы все равно будем играть в хоккей, – сказал главный тренер «Металлурга».

Воробьев упустил отличный шанс войти в пантеон великих – к Быкову, Билялетдинову и Знарку. Не хватило чуть-чуть

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