СКА, «Авангард» и «Ак Барс» в 2021 году потратили более 2 млрд рублей на зарплаты.

, и в 2021 году потратили более 2 млрд рублей на зарплаты.

Об этом сообщает Metaratings.ru со ссылкой на финансовые отчеты на ресурсе БФО.

Финансовую отчетность по зарплатам на ресурсе представили только 8 клубов КХЛ. Наименьшие суммы потратили «Северсталь» и «Нефтехимик».

1. СКА – 2,848 миллиарда рублей;

2. «Ак Барс» – 2,55 млрд;

3. «Авангард» – 2,395 млрд;

4. «Салават Юлаев» – 1,828 млрд;

5. «Локомотив» – 1,64 млрд

6. «Автомобилист» – 1,478 млрд;

7. «Северсталь» – 700 миллионов;

8. «Нефтехимик» – 372 млн.

Отметим, что в отчетах нет разделения на зарплаты игроков и других сотрудников клуба.

В действует жесткий потолок зарплат игроков в 900 миллионов рублей на команду. В заявленные клубами суммы включены различные персональные и командные бонусы.

Выручка СКА – 6,104 млрд рублей за 2021 год, «Ак Барса» – 4,514 млрд, «Авангарда» – 1,951 млрд