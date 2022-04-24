Данила Моисеев: «Очень понравилось в СКА. По сумме всех качеств это лучшая организация в КХЛ»

считает СКА лучшей организацией в .

– В регулярном чемпионате у вас 5 голов и 9 передач, в плей-офф – 2 гола и 2 передачи. Как оцените свой первый сезон в ?

– Оценка может быть командной. Мы выиграли регулярный чемпионат в своей конференции, были в одной победе от главного финала. Результат есть – бронза, но он не отличный.

– Удивились, когда в плей-офф ваше игровое время увеличилось на две минуты по сравнению с регулярным чемпионатом?

– Знаете, мне нравится играть кубковые матчи, в них особый нерв. Еще по «Витязю» замечал, что в плей-офф удается прибавить.

Если говорить о регулярном чемпионате, то после перехода из «Витязя» поначалу раскачивался. СКА – такая команда, на которую у соперников всегда особая подготовка, все хотят нас победить. Какое-то время ушло на адаптацию. Но во второй половине сезона почувствовал, что удается добавлять – благодаря доверию одноклубников и тренеров.

– Что дальше?

– В СКА прошел вечер закрытия сезона, теперь тренерский штаб даст рекомендации каждому по отпуску, по самоподготовке. Мне очень понравилось в СКА, в организации, которая по сумме всех качеств – лучшая в КХЛ.

Наша молодая команда была совсем рядом с победой, есть ощущение незавершенного дела. Поэтому обязаны сделать все возможное, чтобы в следующем сезоне вернуть в Санкт-Петербург, – сказал 23-летний нападающий.