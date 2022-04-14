Александр Волков: «Серия СКА и ЦСКА стала украшением КХЛ. Отмечу тренеров: доскональный разбор соперника, отличная мотивация, работа в раздевалке»

назвал серию между СКА и ЦСКА украшением плей-офф .

– Хотел бы сказать спасибо болельщикам СКА и всему городу – это лучшие болельщики в лиге.

Считаю, что эта серия стала украшением КХЛ, играли две равные команды, но так получилось, что ЦСКА сегодня выиграл. У нас молодая команда и большие перспективы, так что все победы впереди.

– Вы были в раздевалке команд НХЛ в решающих матчах. Здесь методы настроя на важнейшие игры плей-офф как-то отличаются? И на чем тренеры акцентировали внимание перед сегодняшней игрой?

– Нет никаких отличий.

Я хотел бы отметить профессиональную работу всего клуба и тренерского штаба. Был и доскональный разбор соперника, и отличная мотивация, и отличная работа в раздевалке.

Настрой у нас был запредельный – каким он еще может быть на седьмую игру, особенно, когда мы играем дома? Но получилось так, как получилось, – сказал нападающий СКА.

СКА провалил концовку серии с ЦСКА. За два важных матча – один гол и абсолютная беспомощность впереди