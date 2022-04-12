«Локомотив» готов предложить русскому свободному агенту контракт на 90 млн рублей

собирается предложить крупный контракт хоккеисту с русским паспортом.

«Слышал, что в Ярославле готовы выкатить одному (а может быть, и не одному) свободному агенту с русским паспортом контракт на 90 миллионов рублей», – написал журналист Sport24 Дмитрий Ерыкалов.

Ранее стало известно, что сохранит размер потолка зарплат в сезоне-2022/23 на уровне 900 млн рублей.

В нынешнем сезоне самым высокооплачиваемым хоккеистом ярославского клуба являлся нападающий Максим Шалунов – его оклад также был равен 90 млн рублей.