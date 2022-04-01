Президент «Динамо»: «Думаю, мы сделаем правильные выводы и клуб выступит успешнее в следующем сезоне. Все возможности для этого есть»

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Виктор Воронин подвел итоги заседания совета директоров «Динамо».

«Сегодняшнее заседание, пожалуй, выбивается из общей линии всех предыдущих. Впервые мы собрались в таком большом составе. Рады были видеть и получить наставления и советы от легендарных игроков нашего клуба.

Мы послушали друг друга, задали вопросы, получили ответы. Считаем, что состав и комплектация команды позволяла решать поставленные задачи. Мы поручили тренерскому штабу в ближайшее время представить полное видение по работе в предстоящем сезоне с максимальным упором и ставкой на игроков динамовской школы и всей нашей системы. После чего собрание учредителей примет решение о том, в каком виде «Динамо» будет входить в новый сезон.

Я думаю, что все мы сделаем правильные выводы и в следующем сезоне «Динамо» выступит успешнее. Все возможности для этого есть», – сказал президент и председатель совета директоров «Динамо».

Совет директоров «Динамо» раскритиковал выступление команды и поручил Кудашову предоставить концепцию работы на следующий сезон

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