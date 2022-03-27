Сошников избежал дисквалификации за удар в голову Акользину. Игрока «Авангарда» оштрафовали

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Павел Акользин Никита Сошников Хоккей

Никита Сошников избежал дисквалификации за удар в голову Акользину.

Форвард «Авангарда» был удален до конца матча за нарушение против нападающего «Металлурга» Павла Акользина.

Это произошло на 44-й минуте пятого матча серии второго раунда Кубка Гагарина. «Металлург» в итоге выиграл со счетом 5:2 и ведет в серии 3-2. 

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Авангарда» Никиту Сошникова по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные