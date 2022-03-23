Юрий Новиков: «Если «Трактор» не пройдет Уфу в таком состоянии, это будет ЧП для всех. И повод задуматься о компетентности»

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Юрий Новиков считает, что «Трактор» обязан проходить «Салават Юлаев»

После трех матчей в серии второго раунда Кубка Гагарина лидерство захватил уфимский клуб (2-1). 

«Если «Трактор» не пройдет Уфу в таком состоянии, то это будет просто ЧП для всех.

«Салават» без легионеров, с ненаигранными звеньями. Челябинцы объективно в этой ситуации должны легко выходить в финал конференции.

Если этого не произойдет, то менеджеры, тренер и игроки должны серьезно задуматься о своей компетентности», – сказал заслуженный тренер России. 

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