Юрий Новиков: «Если «Трактор» не пройдет Уфу в таком состоянии, это будет ЧП для всех. И повод задуматься о компетентности»

считает, что «Трактор» обязан проходить .

После трех матчей в серии второго раунда Кубка Гагарина лидерство захватил уфимский клуб (2-1).

«Если не пройдет Уфу в таком состоянии, то это будет просто ЧП для всех.

«Салават» без легионеров, с ненаигранными звеньями. Челябинцы объективно в этой ситуации должны легко выходить в финал конференции.

Если этого не произойдет, то менеджеры, тренер и игроки должны серьезно задуматься о своей компетентности», – сказал заслуженный тренер России.