Юрий Новиков: «Если «Трактор» не пройдет Уфу в таком состоянии, это будет ЧП для всех. И повод задуматься о компетентности»

Юрий Новиков считает, что «Трактор» обязан проходить «Салават Юлаев».
После трех матчей в серии второго раунда Кубка Гагарина лидерство захватил уфимский клуб (2-1).
«Если «Трактор» не пройдет Уфу в таком состоянии, то это будет просто ЧП для всех.
«Салават» без легионеров, с ненаигранными звеньями. Челябинцы объективно в этой ситуации должны легко выходить в финал конференции.
Если этого не произойдет, то менеджеры, тренер и игроки должны серьезно задуматься о своей компетентности», – сказал заслуженный тренер России.