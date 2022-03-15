КХЛ назвала Белого Медведя из «Трактора» лучшим талисманом сезона. Его видео в соавторстве с тиктокером набрало 1,1 млн просмотров и 33,1 тысячи лайков

Стал известен победитель второго сезона проекта «Талисмания КХЛ».

Им стал маскот Белый Медведь – в соавторстве с блогером Алиной Милди он снял видео в TikTok.

«Второй сезон битвы талисманов клубов КХЛ прошел в онлайн-формате: каждый маскот получил себе в пару популярного тиктокера, с которым они вместе готовили сценарий и снимали видео для TikTok-аккаунта проекта.

Победитель определялся по количеству взаимодействий (лайки/просмотры) и голосов членов жюри, куда вошли блогеры, участвующие в «Талисмании КХЛ» – естественно, они не могли голосовать за свой ролик.

Белый Медведь за время конкурса набрал 1,1 миллион просмотров и 33,1 тысячи лайков, а также восемь голосов членов жюри.

До следующего сезона премии он будет носить звание лучшего талисмана сезона-2021/2022 и специальный шеврон», – сообщается на сайте лиги.