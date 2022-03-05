«Финны поддались панике. Им их правительство бросило фэйк о ситуации в России». Кожевников об отъезде легионеров

обвинил правительство Финляндии в отъезде легионеров из .

«Нынешний мир полон слухов, как сейчас модно говорить – фэйков, которые специально запускают в интернете. Нельзя поддаваться истерии и всему верить. Поэтому не думаю, что те, кто уезжает, принимают правильное, обдуманное решение.

Финны поддались панике, потому как им финское правительство бросило фэйк о ситуации в России, о том, что объявят чуть ли не военное положение. Ничего подобного не будет, это полный бред», – сказал Кожевников.

Ранее вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков заявил, что финские легионеры уезжают из клубов КХЛ не по своей воле.