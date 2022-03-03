Федерация хоккея Канады против выступления России на Паралимпиаде: «Российские спортсмены не должны быть допущены»

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Федерация хоккея Канады выступила против участия российских спортсменов на Паралимпиаде.
 
«Федерация хоккея Канады полностью поддерживает Паралимпийский комитет Канады в его позиции о том, что российские и белорусские спортсмены не должны быть допущены к участию в зимних Паралимпийских играх 2022 года.

Федерация хоккея Канады категорически не согласна с решением Международного паралимпийского комитета (МПК) разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях.

Мы столкнулись с гуманитарной проблемой, которая больше, чем хоккей и спорт, и мы твердо убеждены, что необходимо приложить все усилия, чтобы заставить МПК пересмотреть свое решение

Мы тесно сотрудничаем с Паралимпийским комитетом Канады, чтобы изучить все возможные варианты для достижения положительного результата для наших спортсменов, которые неустанно работали в течение последних четырех лет, чтобы бороться за золотую медаль на Паралимпийских играх», – говорится в заявлении.

Сборная России будет выступать на Паралимпиаде-2022 под аббревиатурой NPA – нейтральные паралимпийские атлеты

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