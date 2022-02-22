Спикер эстонского парламента Ратас поздравил Финляндию с победой на Олимпиаде и заявил о поддержке Укpaины

Спикер парламента Эстонии поздравил Финляндию с победой на Олимпиаде и поддержал Укpaину.

Финские хоккеисты обыграли россиян (2:1) в финале турнира в Пекине.

Юри Ратас посредством видеомоста пообщался со спикером парламента Финляндии Матти Ванханеном.

Ратас также представил Ванханену обзор своего недавнего визита на Украину. Он сказал, что Украина выражает всем благодарность за политическую, экономическую и военную поддержку.

«Ситуация на границе Украины – крайне напряженная. Мы должны оказать стране всестороннюю поддержку.

Эстония взяла на себя обязательство и в дальнейшем поддерживать Украину во всех перечисленных сферах. Сейчас они как никогда ранее нуждаются во внимании и поддержке международной общественности», – сказал Ратас.