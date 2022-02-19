Хоккеисты в финале Олимпиады-2022, три российских пары в топ-4 после короткой у фигуристов, ЦСКА взял колумбийца, бронза в ски-кроссе и другие новости утра

1. Хоккейная сборная России вышла в финал Олимпиады-2022, обыграв Швецию в драматичной серии буллитов (2:1 Б). В матче за золото россияне сыграют с Финляндией, которая победила Словакию (2:0).

2. ЦСКА арендовал хавбека «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаля с правом выкупа. А еще армейский клуб продает защитника Виктора Васина в «Кайрат» и сэкономит около 300 тысяч евро на зарплате.

3. Китайская пара Суй и Хань лидирует после короткой программы у спортивных пар на Олимпиаде-2022. Следом идут российские фигуристы: Тарасова и Морозов – 2-е, Мишина и Галлямов – 3-и, Бойкова и Козловский – 4-е.

4. «Ювентус» и «Торино» сыграли вничью в туринском дерби (1:1) в рамках 26-го тура чемпионата Италии.

5. Биатлон на Олимпиаде в Пекине. Француженка Жюстин Брезаз-Буше выиграла масс-старт, Тириль Экхофф – 2-я, Марте Ульсбю-Ройселанн – 3-я, Кристина Резцова – 5-я. У мужчин норвежец Йоханнес Бо был сильнее всех в масс-старте, Мартин Понсилуома – 2-й, Ветле Шостад Кристиансен – 3-й, Александр Логинов – 15-й, Эдуард Латыпов – 19-й, Максим Цветков – 20-й.

6. Фигуристка Камила Валиева будет представлена к государственной награде. 15-летняя россиянка выиграла золото Олимпиады в командном турнире, а в личном зачете стала 4-й.

7. Россиянин Сергей Ридзик завоевал бронзу в ски-кроссе на Олимпиаде-2022.

8. Бывший полузащитник сборной Украины и «Локомотива» Александр Алиев выложил фото с пистолетом и винтовкой и заявил о готовности защищать свою страну: «Остаюсь, горжусь, обороняю».

9. МОК рассмотрит вопрос об участии несовершеннолетних на Олимпийских играх.

10. НХЛ. «Каролина» обыграла «Нэшвилл» (5:3), Свечников набрал 3 (2+1) очка. «Миннесоту» в матче с «Флоридой» (2:6) не спасли гол и передача Капризова. Все результаты дня – здесь.

11. Норвегия завоевала 15 золотых медалей на Олимпиаде в Пекине – это рекорд зимних Игр.

12. Американский форвард Рид Буше уволен из «Локомотива» «согласно Трудовому кодексу РФ». Он получил год тюрьмы условно за изнасилование 12-летней девочки в 2011-м.

13. Андрей Рублев и Роман Сафиуллин вышли в полуфинал турнира ATP в Марселе, Аслан Карацев выбыл.

14. «Спартак» разгромил «Нефтехимик» (3:0) в товарищеском матче, у красно-белых 3 победы и 4 ничьих при итальянском тренере Ваноли. А «Сочи» победил «Кайрат» благодаря дублю Кассьерры (2:1).

15. Команда «Мерседес» показала болид на сезон-2022 «Формулы-1».

16. Составлен рейтинг 75 величайших игроков в истории НБА. Леброна Джеймса поставили на второе место, Майкл Джордан – первый.

Цитаты дня:

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