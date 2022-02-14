«Eдинaя Pocсия» провела «Экохоккей» в Подмосковье: участники забивали твердые отходы в ворота по раздельному сбору мусора

Актив и сторонники местного отделения партии «Единая Россия» и местное отделение «Молодой Гвардии Единой России» городского округа Солнечногорск провели спортивно-познавательную игру «Экохоккей».

Инициаторами игры стали местный совет сторонников партии «Единая Россия» городского округа Солнечногорск и региональный оператор «Экопромсервис».

Игра направлена на развитие системы раздельного сбора отходов, популяризацию здорового образа жизни и занятий зимними видами спорта.

Участники забивали твердые бытовые отходы в ворота по раздельному сбору мусора.

«Экохоккей – это не только занятия активным спортом на свежем воздухе, но и возможность больше узнать о раздельном сборе мусора.

Детям это интересно – в процессе игры все воспринимается намного легче и лучше.

Будем и дальше проводить такие мероприятия», ‒ сказал председатель местного совета сторонников партии «Единая Россия» городского округа Солнечногорск Артем Жаров.