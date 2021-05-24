🐻Россия – фаворит против Канады. Шансы соперника вдвое ниже😏

Сборная России встречается с командой Канады в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею.
Россияне – фавориты матча! Bettery предлагает поставить на победу в основное время с коэффициентом 1,77, на итоговый выход в полуфинал – с коэффициентом 1,45.
Шансы канадцев, уже потерпевших три поражения в ходе чемпионата мира, котируются вдвое ниже. Коэффициент на победу над россиянами в основное время – 4,00, на выход в полуфинал – 2,75.
Хоккей – игра отскоков и рикошетов, элемент случайности на льду отнюдь не мал. Но точно ясно одно: Bettery дарит каждому 500 рублей на беспроигрышную ставку!
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