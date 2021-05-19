Россия на старте ЧМ попробует взять реванш у чехов за 0:4

Сегодня начинается чемпионат мира по хоккею в Латвии, а сборная России проводит стартовый матч группового раунда.

В соперниках – чехи, от которых команда Валерия Брагина пропустила четыре безответные шайбы в заключительном матче Евротура.

Россия приехала на мировое первенство без вратарей из НХЛ: в заявке из 17 человек в данный момент Александр Самонов из СКА и динамовец Иван Бочаров. В обороне заокеанская лига представлена Зубом, Гавриковым, Проворовым и Задоровым, а в нападении уже сейчас есть Александр Барабанов и Михаил Григоренко (который, впрочем, играл с чехами в недавнем матче и закончил его с показателем минус 2). Хватит ли этого – узнаем уже в 16:15 по Москве, до начала матча можно почитать наш гид по составу.

Букмекеры считают Россию небольшим фаворитом (2,24 против 2,70 за Чехию), а «Лига ставок» предлагает приятный бонус к старту турнира – беспроигрышную ставку до 2021 рублей.