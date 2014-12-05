Назаров о прежнем «Витязе»: «Это не была банда тупоголовых отморозков. Умнейшие люди, прошедшие серьезную школу жизни. Мы развивали бренд клуба»

Бывший главный тренер «Витязя» поделился мнением о периоде своей работы в клубе, комментируя заявления бывшего тафгая .

Недавно в подкасте Spittin’ Chiclets тот рассказал о кутежах с владельцем клуба (Николаем Павлиновым – прим. Sports.ru) и заказах им драк в матчах КХЛ.

– Прочитал слова Грэттона о времени, проведенном в «Витязе». То, что он говорит – полнейший бред. Если что-то и было, то можно делить, наверное, на восемь! Два года я был главным тренером клуба, полностью поддерживал стратегию развития. Мне кажется, у нас это получалось. «Витязь» был самым популярным в КХЛ на тот момент, все были довольны.

– Ну а драки – это тоже часть стратегии?

– Да, это была прямая стратегия клуба. Развивали таким образом узнаваемость бренда. Шесть лет прошло, а «Витязь» вспоминают, в том числе, благодаря этим дракам. Почему не развивать бренд в таком направлении? Если мне не изменяет память, то на пике магазины «Витязя» по всей Москве продавали атрибутики на 100-150 тысяч долларов в месяц. Это говорит о том, что мы делали все правильно.

– Почему тогда хоккеисты, легионеры об этом не говорили, и почему заговорили сейчас?

– Потому что сейчас Джош Грэттон работает над раскруткой собственного бренда. Если он будет говорить, что все это было хорошо, то это никто не прочитает. Когда говорит, что это плохо, его начинают читать. Это чистый хайп, «чикен сплит» или как там передача у них называется.

Люди хайпуют. Они неплохо это делают, но когда это в России перепечатывают, то создается впечатление, что того времени, это банда тупоголовых отморозков. А я хочу это опровергнуть! Умнейшие люди, прошедшие серьезную школу жизни. И я был счастлив, что работал там два года. И я счастлив и горд, что с этими людьми знаком.

– А сейчас возможно появление такой команды?

– Почему нет? В связи с пандемией падают рейтинги в КХЛ, болельщиков нет. Было бы интересно, если бы кто-то стал возрождать кулачные бои на льду. Думаю, всем было бы интересно, – сказал Назаров в интервью Metaratings.

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