Малкин о новом контракте с «Питтсбургом»: «Не знаю, откуда пошел слух про 3 года. Разговора с руководством пока не было»

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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сообщил, что не вел переговоров с руководством клуба НХЛ о новом контракте. 

Его текущее соглашение действует до 2022 года. 

«Я не знаю, откуда пошла эта информация про три года. Кто ее запустил? У меня пока не было разговора с руководством «Питтсбурга» о новом контракте.

Может быть, он произойдет после этого сезона, когда у меня останется последний год и будет можно вести переговоры. А оставшиеся два года – это приличный срок. Надо играть в хоккей, а там как сложится.

Я не говорю, что меня не устраивают три года. Просто не знаю, откуда пошел такой слух. Если руководство «Питтсбурга» реально планирует так поступить, это будет здорово», – сказал Малкин. 

«Питтсбург» намерен предложить Малкину 3-летний контракт в 2022 году (Metaratings.ru)

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