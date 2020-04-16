Андрей Марков: «Родился и вырос в России, а за океаном ценят больше, чем на родине»

Бывший защитник ответил на вопросы касательно внимания болельщиков.

– Монреаль – это хоккейная Мекка, город, который живет хоккеем. Часто ли вас узнавали там на улицах?

– Да, это действительно хоккейный город. Узнают и в магазинах, и в ресторанах, и на улицах. Это приятно. Особенно сейчас, когда развиты соцсети, людям проще узнавать кого-то.

– А это не напрягает?

– Если рассматривать с той стороны, что постоянно уделяют внимание, то напрягает. Но я считаю, что нужно получать удовольствие, пока узнают.

Настанет момент – и перестанут узнавать, обращать внимание. Хоккейная карьера короткая, надо от нее получить удовольствие. Тебя узнают, ценят, приковано пристальное внимание. Надо получать удовольствие.

– Получается, что вас журналисты не забыли, раз вас внесли в сотню лучших защитников в истории . Надеюсь, что и с карьерой после завершения, тренерской, например, еще все впереди…

– Порой задумываешься: ты родился и вырос в России, поиграл там несколько лет, а за океаном ценят больше, чем на родине. Как бы ни смешно это звучало.

– Может, там все-таки именно любят хоккей, а не как в России – очень много околохоккейных историй. Там больше говорят о хоккее.

– В России тоже любят хоккей. Может, мы не так его освещаем, как это делают там. Может, еще не научились воспринимать, как это воспринимают там, – рассказал Марков в интервью Metaratings.ru.