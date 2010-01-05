Андрей Свечников: «В ФХР поняли, что «Каролина» не отпустит меня на МЧМ-20. Нет смысла обращаться»

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Форвард «Каролины» Андрей Свечников рассказал, почему не поехал на МЧМ-20.

«Честное слово, даже не знаю, обращалась ли федерация к «Каролине», чтобы меня отпустили на МЧМ. Мне кажется, в ФХР прекрасно понимают, что меня не отпустит клуб. И даже нет смысла обращаться.

Жаль, что меня нельзя клонировать? Прикольная шутка. Да уж, если бы один я остался в «Каролине», то другой точно поехал бы в сборную России. Я всегда рад играть за свою страну. Тем более это молодежка. Не так много шансов в карьере, чтобы победить на таком турнире. И всегда нужно помогать своей сборной, если у тебя получается», – сказал Свечников.

Свечников набрал 40 очков за половину сезона. С 1995 года среди игроков до 20 лет больше только у Кросби и Макдэвида

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