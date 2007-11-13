🔥🏒 Разыгрываем джерси клуба НХЛ в хоккейном инстаграме Sports.ru, подписывайтесь

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Участвуй в конкурсе хоккейного инстаграма Sports.ru и выиграй джерси любой команды НХЛ.

Для участия нужно:

1. Быть подписанным на аккаунт @hockey_khl_nhl_sportsru в инстаграме.

2. Отметить в комментариях друга, который каждую ночь смотрит НХЛ. Один человек может оставить один комментарий!

3. Поставить лайк посту с розыгрышем.

Итоги розыгрыша подведем 20 ноября. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел.

 
 
 
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Публикация от Хоккей 2019: НХЛ, КХЛ, видео (@hockey_khl_nhl_sportsru)

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