🔥🏒 Разыгрываем джерси клуба НХЛ в хоккейном инстаграме Sports.ru, подписывайтесь

Участвуй в конкурсе хоккейного инстаграма Sports.ru и выиграй джерси любой команды НХЛ.

Для участия нужно:

1. Быть подписанным на аккаунт @hockey_khl_nhl_sportsru в инстаграме.

2. Отметить в комментариях друга, который каждую ночь смотрит НХЛ. Один человек может оставить один комментарий!

3. Поставить лайк посту с розыгрышем.

Итоги розыгрыша подведем 20 ноября. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккей 2019: НХЛ, КХЛ, видео (@hockey_khl_nhl_sportsru) 13 Ноя 2019 в 3:24 PST

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