🔥🏒 Разыгрываем джерси клуба НХЛ в хоккейном инстаграме Sports.ru, подписывайтесь

Участвуй в конкурсе хоккейного инстаграма Sports.ru и выиграй джерси любой команды НХЛ.
Для участия нужно:
1. Быть подписанным на аккаунт @hockey_khl_nhl_sportsru в инстаграме.
2. Отметить в комментариях друга, который каждую ночь смотрит НХЛ. Один человек может оставить один комментарий!
3. Поставить лайк посту с розыгрышем.
Итоги розыгрыша подведем 20 ноября. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел.
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