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    Россия не уступает Швейцарии на ЧМХ 20 лет. Не пропусти сегодняшний матч!

    Теги Сборная России по хоккею Сборная Швейцарии по хоккею Ставки на спорт чемпионат мира по хоккею 2018 Ставки на футбол Winline Хоккей

    Самый звездный за последние годы Чемпионат мира по хоккею пропускать ни в коем случае нельзя. Это надо видеть, а увидеть его можно в полном объеме на сайте букмекера Winline. Все матчи в прямой трансляции в высоком качестве и без рекламы.

    Сегодня в 21:15 матч сборной России против Швейцарии. Наши хоккеисты после славного начала турнира споткнулись об первого серьезного соперника. Теперь испытание довольно крепким середняком в лице Швейцарии с ее лидерами Нидеррайтором и Андригетто. Последний раз Швейцария обыгрывала Россию на ЧМХ в 1998 году, ровно 20 лет назад.

    Победа сборной России оценивается в 1.35, а коэффициент на победу Швейцарии 6.35! Смотри и ставь на Winline.

     

     

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