Россия не уступает Швейцарии на ЧМХ 20 лет. Не пропусти сегодняшний матч!

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Сегодня в 21:15 матч сборной России против Швейцарии. Наши хоккеисты после славного начала турнира споткнулись об первого серьезного соперника. Теперь испытание довольно крепким середняком в лице Швейцарии с ее лидерами Нидеррайтором и Андригетто. Последний раз Швейцария обыгрывала Россию на ЧМХ в 1998 году, ровно 20 лет назад.

Победа сборной России оценивается в 1.35, а коэффициент на победу Швейцарии 6.35! Смотри и ставь на Winline.