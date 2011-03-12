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    «Eurosport»: «Ненужные новоделы и базовые клубы или как КХЛ летит в пропасть»

    Теги ЦСКА СКА сборная России КХЛ Кубок Гагарина Куньлунь Ред Стар

    Плей-офф КХЛ – это не только противостояния лучших клубов чемпионата, но и слухи о том, кто покинет турнир летом. Главные претенденты на вылет – братиславский «Слован» и рижское «Динамо». Позиции клубов не из России слабеют с каждым годом. Стратегия развития чемпионата ведет его обратно во времена Суперлиги. За все время существования лиги в ней приняли участие 10 иностранных команд. Но реализация задумки обрушилась катастрофой.

    Та же самая участь будет ждать шведский новодел «Краунс», если клуб все-таки вступит в КХЛ. Едва ли эта команда сразу заберет аудиторию у «Юргордена» и «Мальмё». Кроме того, Федерация хоккея Швеции не разрешила «коронам» представлять страну в российской лиге.

    Возьмём «Куньлунь», который снова переехал в Шанхай, потеряв заработанную за предыдущий сезон пекинскую аудиторию. Средняя посещаемость 2300 человек стала худшей в лиге, а после девяти поражений подряд в ноябре Майк Кинэн покинул пост главного тренера. «Ред Стар» вяло доиграли сезон, и пока непонятно, за счет чего будут набирать популярность. Постоянная смена прописки, конфликты тренеров с руководством, размещение молодежной команды в Риге – все это ведет китайский проект в тупик. КХЛ будет до последнего держаться за детище, но такими темпами дольше пары сезонов ему не протянуть.

    Жалобы на календарь – естественная вещь в КХЛ. Но единственной командой, чьи интересы учитываются при составлении расписания – это сборная России. Для нее можно начать сезон летом, чтобы сделать в регулярном первенстве перерыв длиной в месяц. Рижское «Динамо» и «Слован» вынуждены ждать все это время, чтобы сыграть два матча и только потом уйти в отпуск. Но по сути, для них все заканчивается еще в январе.

    Главный минус КХЛ в ее нынешнем виде – два базовых клуба сборной России. За это лигу не критикуют только две категории людей: болельщики СКА и ЦСКА и те, кто не смотрит хоккей вообще. Между двумя армейскими клубами и всеми остальными командами лиги — пропасть.

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