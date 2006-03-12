Iltalehti: СКА — «Северсталь» — это грязная серия, но ничего нельзя изменить

В финской газете Iltalehti вышла громкая статья, посвящённая серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги СКА — «Северсталь».

«Хоккеисты СКА выиграли серию со счётом 4:0, но при этом не обошлось без помощи судей: отсутствие удалений у игроков клуба из Санкт-Петербурга в первом матче, неоднозначное решение с положением «вне игры» в овертайме третьего матча, спорная отмена гола «Северстали» в четвёртой игре», — сообщает издание.

«Ничего не изменилось. Это то, что происходит всегда. Грязная серия, но, в конце концов, вы не можете ничего изменить. Давайте скажем прямо, про это нельзя говорить, если хочешь продолжать играть в их лиге», — сказал один из финских хоккеистов КХЛ, пожелавший остаться неназванным.

«Можно ли победить СКА в серии до четырёх побед? Сложно, сложно, определённо требуется чудо при таком судействе. Если СКА проигрывает по ходу матча, то сразу получает два-три большинства, чтобы исправить ситуацию, а при таком подборе игроков — это весомая помощь. После всего того, что уже видел в этой лиге, можно только думать о своей игре. Больше ничего не остаётся», — добавил хоккеист.