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    НХЛ открыла регистрацию на чемпионат мира по NHL 18. Призовой фонд – 100 тысяч долларов

    Теги НХЛ NHL 18

    Национальная хоккейная лига объявила о начале регистрации на NHL Gaming World Championship – турнир по игре NHL 18.

    Турнир пройдет на платформе Faceit, участники разыграют 100 тысяч долларов. Квалификационные матчи начнутся 24 марта и будут проходить по субботам в течение месяца, режим игры – Online Versus 1-vs-1. За отбором последуют региональные этапы и финальная стадия турнира.

    Европейский региональный этап пройдет 6 мая в Стокгольме в студии Viasat, канадский – 11 мая в Торонто, а американский – 20 мая в Стэмфорде, штат Коннектикут, в студии NBC. Матчи региональных этапов будут транслироваться на Twitch-канале НХЛ.

    Финальная стадия пройдет в Лас-Вегасе в отеле «Луксор» 19 июня.

    Зарегистрироваться можно тут.

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