Хоккейный клуб СКА хочет построить 300 тыс. м. жилья у СКК «Петербургский»

Вокруг СКК «Петербургский» на проспекте Юрия Гагарина в Московском районе могут построить 25-этажные жилые дома. Под застройку рискует попасть не только пустырь около комплекса, но и зеленая зона.

В феврале СКА подал предложения по изменению Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в квартале, ограниченном проспектом Юрия Гагарина, проспектом Космонавтов, Кузнецовской и Бассейной улицами. Клуб предлагает несколько вариантов функционального зонирования территории вокруг спортивно-концертного комплекса — от общественно-деловой с включением жилья до полностью жилой застройки.

В пояснительной записке к предложению указано, что «помимо реконструкции спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на прилегающей территории планируется возведение объектов жилищного назначения на показатель порядка 300 тыс. м<sup>2</sup> общей площади квартир, а также объектов социальной инфраструктуры», среди которых школа на 1320 мест, отдельное здание детского сада на 520 мест и два встроенных детсада на 80 мест каждый.