Тренера Загитовой предупредили о ее общении с Капризовым 

В СМИ появилась информация о том, что между хоккеистом Кириллом Капризовым и фигуристкой Алиной Загитовой установилась некая связь. Журналисты, разузнавшие об этом, предупредили тренера 15-летней спортсменки Этери Тутберидзе.

Как выяснилось, Кирилл Капризов и Алина Загитова познакомились в Олимпийской деревне, когда находились в Корее. По мнению журналистов, фигуристка «зацепила» хоккеиста. Со ссылкой на очевидцев, репортеры сообщили, что на борту самолета, который доставил наших олимпийцев из Пхенчхана в Москву, Кирилл Капризов подсел к Алине Загитовой, и они о чем-то долго мило беседовали.

Более того, потом собеседники якобы обменялись номерами телефонов. В аэропорту Шереметьево хоккеист и фигуристка появились вместе. Репортеры немедленно выдвинули предположение о романтической связи двух триумфаторов Олимпиады. К слову, Алине Загитовой в мае исполнится лишь 16 лет, но, по мнению журналистов, именно в этом возрасте девочки как раз и начинают думать о больших и сильных мальчиках. Короче, сделали вывод работники СМИ, тренеру фигуристки Этери Тутберидзе надо быть начеку. По всей видимости, таким образом журналисты и предупредили наставника фигуристки о ее гипотетической связи с Кириллом Капризовым.