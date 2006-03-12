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    Павел Францоуз об отъезде в НХЛ: Любой хоккеист мечтает выступать в НХЛ, и я не исключение

    Теги Трактор НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Павел Францоуз

    Голкипер «Трактора» Павел Францоуз в интервью ответил на вопрос о своих планах на будущее:

    «Любой хоккеист мечтает выступать в НХЛ, и я не исключение. Но сейчас я ничего не планирую, живу сегодняшним днем, и все мое внимание уделено «Трактору» и плей-офф КХЛ. Всерьез рассчитываю пройти как можно дальше в розыгрыше Кубка Гагарина».

    Напомним, что грядущим летом 3-летний контракт чешского вратаря с «Трактором» истекает. В минувшем регулярном чемпионате Францоуз провел 35 матчей, одержав 15 побед при коэффициенте надежности 1,8 и 94,6% отбитых бросков.

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