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    Павел Францоуз о конкуренции с Василием Демченко: «Соперничество» между нами вывело нас обоих на новый уровень

    Теги Трактор КХЛ Василий Демченко Павел Францоуз

    Голкипер челябинского «Трактора» Павел Францоуз в интервью прокомментировал ситуацию в команде, где оба вратаря претендуют на звание первого номера:

    «Думаю, «соперничество» между нами вывело нас обоих на новый уровень. Мы играем бок о бок три года, поэтому ротация идет на пользу и нам, и команде. Конечно, у всего есть свои плюсы и минусы, но мы видим, что ротация работает. Ведь всегда хорошо иметь в обойме двух вратарей, способных играть первого номера. Случись травма, один подменит другого. Вдобавок, мы с Васей держим ловушку в разных руках: я в правой, Вася в левой. Эту фишку можно правильно использовать и, к примеру, путать соперника на буллитах».

    Также Францоуз сказал, что, несмотря на то, что чешские СМИ в ноябре сообщили о желании покинуть челябинский клуб, он таких заявлений не делал:

    «Скажу сразу, я не знаю, что говорили и писали в российских СМИ и интернете. Лично я не жаловался на игровое время, потому что уважаю Анвара Гатиятулина и его решения. Да, я понимал, что, если не играю, теряю шансы на попадание в Олимпийский состав сборной Чехии. В штабе национальной команды, вероятно, думали так же, и они искали решение. Тот период сезона был самым тяжелым для меня, но это часть хоккея, часть профессионального спорта»

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