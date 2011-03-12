Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Ти. Джей. Оши — Об Овечкине: «Я никогда не видел, чтобы кто-то еще так играл»

    Теги Торонто Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Ти Джей Оши

    Нападающий «Вашингтона» Ти. Джей. Оши прокомментировал игру своего партнера по команде Александра Овечкина, который в сегодняшней игре против «Торонто» (5:2) забросил 40-ю шайбу в сезоне. Он отметил, что никогда не видел, чтобы кто-то играл так, как Овечкин.

    Отметим, что это уже девятый сезон, когда россиянину удается достичь данной отметки.

    – Не стоит удивляться достижениям Овечкина, его рекордам и голам. Он может забивать любым способом, – приводит слова Оши официальный русскоязычный сайт НХЛ. – И он очень стабилен в этом. Он снова забил 40 голов. Он забрасывает шайбы из года в год в каждой игре. Я никогда не видел, чтобы кто-то еще так играл.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться