Илья Зубов: " Серия нам предстоит тяжёлая».

Капитан «Салавата Юлаева», центральный нападающий Илья Зубов:

- Состояние отличное, все в ожидании начала плей-офф, поэтому готовимся в обычном режиме и настраиваемся на первую игру серии.

- Ранее Вы выступали за «Авангард». Насколько сильно изменилась команда после Вашего ухода?

- Не знаю, что у них там происходит в этом году, но, это изначально была сильная команда. Они всегда попадали в плей-офф, а в этом сезоне было удивительно, когда они были вне зоны плей-офф. Но видите, в последней игре «регулярки» залезли. Серия нам предстоит тяжёлая, у них хорошая, молодая команда, хороший тренер пришёл. Естественно, лёгких игр не будет и график тяжёлый, четыре матча за пять дней. Нужно будет поработать.

- Какие факторы станут ключевыми в этой серии?

- Думаю, что на первый план выйдут самоотдача и характер.

- В этом сезоне «Авангарду» сопутствуют всякого рода скандалы.

- Не знаю, не обращаю на это внимание. Мне неинтересно, что происходит там у них и, вообще, стараюсь не читать прессу.