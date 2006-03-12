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    Илья Зубов: " Серия нам предстоит тяжёлая».

    Теги Авангард Салават Юлаев Илья Зубов

    Капитан «Салавата Юлаева», центральный нападающий Илья Зубов:

    - Состояние отличное, все в ожидании начала плей-офф, поэтому готовимся в обычном режиме и настраиваемся на первую игру серии.

    - Ранее Вы выступали за «Авангард». Насколько сильно изменилась команда после Вашего ухода?

    - Не знаю, что у них там происходит в этом году, но, это изначально была сильная команда. Они всегда попадали в плей-офф, а в этом сезоне было удивительно, когда они были вне зоны плей-офф. Но видите, в последней игре «регулярки» залезли. Серия нам предстоит тяжёлая, у них хорошая, молодая команда, хороший тренер пришёл. Естественно, лёгких игр не будет и график тяжёлый, четыре матча за пять дней. Нужно будет поработать.

    - Какие факторы станут ключевыми в этой серии?

    - Думаю, что на первый план выйдут самоотдача и характер.

    - В этом сезоне «Авангарду» сопутствуют всякого рода скандалы.

    - Не знаю, не обращаю на это внимание. Мне неинтересно, что происходит там у них и, вообще, стараюсь не читать прессу.

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