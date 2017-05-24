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    Дмитрий Чернышенко: «Успехи воспитанников из Новокузнецка были достигнуты не с «Кузней»

    Теги Металлург Нк Дмитрий Чернышенко КХЛ

    Глава КХЛ Дмитрий Чернышенко оценил нужность новокузнецкого «Металлурга» в лиге.

    «Успехи воспитанников из Новокузнецка были достигнуты не с «Кузней». Школа продолжит готовить таланты. Сожалеем, что такая реакция, но даже смена менеджмента не помогла спасти ситуацию», – заявил Чернышенко.

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