Глава КХЛ Дмитрий Чернышенко оценил нужность новокузнецкого «Металлурга» в лиге.

«Успехи воспитанников из Новокузнецка были достигнуты не с «Кузней». Школа продолжит готовить таланты. Сожалеем, что такая реакция, но даже смена менеджмента не помогла спасти ситуацию», – заявил Чернышенко.

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