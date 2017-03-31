Кто станет обладателем Кубка Гагарина: СКА или «Магнитка»? Следите в клубных приложениях
Сегодня окончательно определились финалисты Кубка Гагарина. В финальной серии турнира примут участие санкт-петербугский СКА и магнитогорский «Металлург». Следите за всеми матчами серии, расписанием, статистикой и новостями в клубных приложениях СКА и «Магнитки» от Sports.ru
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