Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Кто станет обладателем Кубка Гагарина: СКА или «Магнитка»? Следите в клубных приложениях

    Теги Металлург Мг СКА Sports.ru КХЛ мобильные приложения

    Сегодня окончательно определились финалисты Кубка Гагарина. В финальной серии турнира примут участие санкт-петербугский СКА и магнитогорский «Металлург». Следите за всеми матчами серии, расписанием, статистикой и новостями в клубных приложениях СКА и «Магнитки» от Sports.ru

    Установить приложение «ХК СКА»

    Установить приложение «Металлург Мг»

     

     Также в клубных приложениях от Sports.ru вы получаете:

    – Новости о вашей любимой команде 24 часа в сутки.

    – Календарь всех матчей, турнирную таблицу.

    – Статьи, материалы, блоги и аналитику только о вашей команде.

    – Текстовые онлайн-трансляции всех матчей.

    – Самую полную статистику по команде в целом и по каждому игроку.

    – Оперативные push-уведомления о самых важных новостях и ходе матчей онлайн.

    – Широкие возможности для общения с другими болельщиками команды: статусы, чаты и комментарии.

    Установить приложение «ХК СКА»

    Установить приложение «Металлург Мг»

    Если вы болеете за другую команду КХЛ, срочно загрузите специальное приложение именно для вас. Также вы можете установить универсальное приложение «КХЛ+».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться