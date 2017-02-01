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    НХЛ. «Вашингтон» примет «Бостон», «Миннесота» в гостях у «Калгари», «Лос-Анджелес» сыграет с «Колорадо»

    Теги результаты Бостон Вашингтон Миннесота Калгари Колорадо Лос-Анджелес НХЛ

    В регулярном чемпионате НХЛ состоится 3 матча.

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Бостон
    Дата проведения
    2 февраля, 04.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Калгари – Миннесота
    Дата проведения
    2 февраля, 06.00, «Scotiabank Saddledome»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Лос-Анджелес – Колорадо
    Дата проведения
    2 февраля, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НХЛ

    Статистика НХЛ

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