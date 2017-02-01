НХЛ. «Вашингтон» примет «Бостон», «Миннесота» в гостях у «Калгари», «Лос-Анджелес» сыграет с «Колорадо»
В регулярном чемпионате НХЛ состоится 3 матча.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 февраля, 04.00, «Verizon Center»
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- Дата проведения
- 2 февраля, 06.00, «Scotiabank Saddledome»
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- Дата проведения
- 2 февраля, 06.30, «Staples Center»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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