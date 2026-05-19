Михаил Дегтярев: «Дети заставили меня купить и прикрутить турник в квартире, теперь мы еще и подтягиваемся. 10 раз – больше не надо»

Дегтярев: дети заставили меня прикрутить турник в квартире, теперь подтягиваемся.

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал о пользе физических упражнений.

«Зарядка – самое главное. Это я всем советую: утренняя зарядка, плоскость – отжиматься, пресс, планка. Приседания можно.

Мои дети заставили меня купить и прикрутить турник в квартире. Теперь мы еще и подтягиваемся. Все дети подтягиваются, и я подтягиваюсь. 10 раз – больше не надо. Все, кто разбирается в силовых, знают, что вопрос не в количестве, а в массе. Тягать 100 кг 10 раз – этого достаточно, чтобы быть крепким.

Ну и, конечно, возможность если есть – пробежечки, прогулки. И больше ходить пешком. Я лично лифтом практически не пользуюсь. И всем советую ходить пешком. Ну если, конечно, вы живете на 30-м этаже, наверное, это проблематично – за хлебом. Но хотя бы один раз на 30-й подняться полезно», – сказал Дегтярев в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ».

