  • Михаил Дегтярев: «Дети заставили меня купить и прикрутить турник в квартире, теперь мы еще и подтягиваемся. 10 раз – больше не надо»
Михаил Дегтярев: «Дети заставили меня купить и прикрутить турник в квартире, теперь мы еще и подтягиваемся. 10 раз – больше не надо»

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал о пользе физических упражнений.

«Зарядка – самое главное. Это я всем советую: утренняя зарядка, плоскость – отжиматься, пресс, планка. Приседания можно.

Мои дети заставили меня купить и прикрутить турник в квартире. Теперь мы еще и подтягиваемся. Все дети подтягиваются, и я подтягиваюсь. 10 раз – больше не надо. Все, кто разбирается в силовых, знают, что вопрос не в количестве, а в массе. Тягать 100 кг 10 раз – этого достаточно, чтобы быть крепким.

Ну и, конечно, возможность если есть – пробежечки, прогулки. И больше ходить пешком. Я лично лифтом практически не пользуюсь. И всем советую ходить пешком. Ну если, конечно, вы живете на 30-м этаже, наверное, это проблематично – за хлебом. Но хотя бы один раз на 30-й подняться полезно», – сказал Дегтярев в подкасте Ксении Шойгу «Гибкий ЗОЖ».

Дегтярев снова подтягивается! Этого не хватит для серебряного значка ГТО, к технике тоже вопросы

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
Меня дети фифу заставили купить , турник им похер
Продаются турники, которые крепятся в проеме дверей. Не мешат закрывать двери. Когда болит спинка можно поподтягиваься.
Железная Леди
100 кг дядю (или тетю 😁) турник в проеме не выдержит. Только на стену с нормальным креплением на дюбели.
Василий Феоктистович Огурцов
У меня чуть поменьше ,но выдерживает. Правда падать не приходится , сразу на ноги всаешь.
Сослепу прочитала "дети заставили меня курить". Задумалась.)
Точно дети заставили? ))
В семье Дегтярёва купили турник, и теперь в нашей стране процент людей, занимающихся спортом, стал ещё больше (более 94%). Что только ни сделаешь для повышения статистических данных :)
Хорошо, когда есть выбор, сходить на турник или посидеть в интернете.
Шойгу ведёт подкасты?? Типа дочь за отца не отвечает
всё в порядке, спасибо зарядке
Ощущение, что его заставляют делать или что-то говорить не только дети, но и потусторонние голоса его наставников..
