Штангистка Кузьминова: «Многие говорят, что после тяжелой атлетики не родишь, что будешь как мужик. Это просто стереотипы»
Российская штангистка Варвара Кузьминова высказалась о стереотипах про тяжелую атлетику.
Кузьминовой 17 лет, она является серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером ЧМ среди юниоров 2026 года.
– Тебе точно говорили, что тяжелая атлетика – это не женский вид спорта. Как реагировала на такое раньше и что отвечаешь сейчас?
– Да, мне кажется, это самый часто задаваемый вопрос. Многие говорят, что после тяжелой атлетики не родишь, что будешь как мужик, однако сколько людей, столько и мнений.
Все думают, что хотят, но мы знаем, где правда. У нас девочки все очень красивые, даже не скажешь, что занимаются тяжелой атлетикой. У нас многие девушки уже с детьми, даже не с одним ребенком. Так что это просто стереотипы, в которые кто-то верит, а кто-то – нет.
– Когда речь заходит о женщинах в спорте, часто появляется тема жестких диет. Конечно, это больше касается гимнасток или синхронисток. Есть ли подобное в тяжелой атлетике?
– Диет у нас вообще нет. Но лучше, конечно, следить за питанием: есть столько-то белка, жиров, углеводов. Это просто для здоровья полезно считать каждому человеку. Диеты нет, однако мне просто хочется для себя, для здоровья правильно питаться, чтобы в дальнейшем не было никаких проблем.
– Тортик себе можешь позволить?
– Да спокойно, хоть два. Я очень рада, что у нас нет таких жестких диет, потому что когда ты голодная, то сразу злая, а это не очень хорошо, – сказала Кузьминова.
Примерно 15 лет назад знакомому парню, он плаванием занимался достаточно серьёзно (не самый стероидный вид спорта вроде), ещё в спорт школе выдавали таблетки. Пакетик, без маркировок. Не утверждаю, что жесткая химия, но сам факт, что всё непрозрачно - уже наводит на мысль.
Так что едят и будут есть, особенно в тех видах спорта, где физические кондиции выходят на первый план. С уважением отношусь ко всем спортсменам, сразу скажу. Но!
Футболиста или хоккеиста сколько допингом не корми, а игру лучше понимать, поле видеть и нестандартные решения принимать - стероиды не помогут.
Всё можно, никаких диет тебе. Даже ребёнок рождается со своей маленькой штангой
Аж стыдно стало.
Девчонки с нами занимались. Насчёт родить- бред. Все кто хотели и могли родили, как все. Про красоту и фигуру тоже самое. После многих лет штанги, фитнес- пилатес детский сад на полгода, максимум год и девушка превращается в 👌