Штангистка Кузьминова: «Многие говорят, что после тяжелой атлетики не родишь, что будешь как мужик. Это просто стереотипы»

Кузьминова: это стереотип, что после тяжелой атлетики не родишь.

Российская штангистка Варвара Кузьминова высказалась о стереотипах про тяжелую атлетику.

Кузьминовой 17 лет, она является серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером ЧМ среди юниоров 2026 года.

– Тебе точно говорили, что тяжелая атлетика – это не женский вид спорта. Как реагировала на такое раньше и что отвечаешь сейчас?

– Да, мне кажется, это самый часто задаваемый вопрос. Многие говорят, что после тяжелой атлетики не родишь, что будешь как мужик, однако сколько людей, столько и мнений.

Все думают, что хотят, но мы знаем, где правда. У нас девочки все очень красивые, даже не скажешь, что занимаются тяжелой атлетикой. У нас многие девушки уже с детьми, даже не с одним ребенком. Так что это просто стереотипы, в которые кто-то верит, а кто-то – нет.

– Когда речь заходит о женщинах в спорте, часто появляется тема жестких диет. Конечно, это больше касается гимнасток или синхронисток. Есть ли подобное в тяжелой атлетике?

– Диет у нас вообще нет. Но лучше, конечно, следить за питанием: есть столько-то белка, жиров, углеводов. Это просто для здоровья полезно считать каждому человеку. Диеты нет, однако мне просто хочется для себя, для здоровья правильно питаться, чтобы в дальнейшем не было никаких проблем.

– Тортик себе можешь позволить?

– Да спокойно, хоть два. Я очень рада, что у нас нет таких жестких диет, потому что когда ты голодная, то сразу злая, а это не очень хорошо, – сказала Кузьминова.