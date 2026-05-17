Штангистка Кузьминова: «Многие говорят, что после тяжелой атлетики не родишь, что будешь как мужик. Это просто стереотипы»

Российская штангистка Варвара Кузьминова высказалась о стереотипах про тяжелую атлетику. 

Кузьминовой 17 лет, она является серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером ЧМ среди юниоров 2026 года. 

– Тебе точно говорили, что тяжелая атлетика – это не женский вид спорта. Как реагировала на такое раньше и что отвечаешь сейчас?

– Да, мне кажется, это самый часто задаваемый вопрос. Многие говорят, что после тяжелой атлетики не родишь, что будешь как мужик, однако сколько людей, столько и мнений.

Все думают, что хотят, но мы знаем, где правда. У нас девочки все очень красивые, даже не скажешь, что занимаются тяжелой атлетикой. У нас многие девушки уже с детьми, даже не с одним ребенком. Так что это просто стереотипы, в которые кто-то верит, а кто-то – нет.

– Когда речь заходит о женщинах в спорте, часто появляется тема жестких диет. Конечно, это больше касается гимнасток или синхронисток. Есть ли подобное в тяжелой атлетике?

– Диет у нас вообще нет. Но лучше, конечно, следить за питанием: есть столько-то белка, жиров, углеводов. Это просто для здоровья полезно считать каждому человеку. Диеты нет, однако мне просто хочется для себя, для здоровья правильно питаться, чтобы в дальнейшем не было никаких проблем.

– Тортик себе можешь позволить?

– Да спокойно, хоть два. Я очень рада, что у нас нет таких жестких диет, потому что когда ты голодная, то сразу злая, а это не очень хорошо, – сказала Кузьминова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Варвара Кузьминова
Но фотку, чтобы разрушить стереотипы, Спортс конечно-же не покажет...
ОтветФанатка Баевой
Несовершеннолетних без согласия законных представителей показывать нельзя. А тут вообще вырвано откуда-то, видимо
ОтветФанатка Баевой
Погуглил её фотку, лицо симпатичное и поздно ночью в темном переулке с ней гулять будет не страшно )
Тут не о стереотипах, а о стероидах стоит беспокоиться.
ОтветВенера Виллендорфская
Стероиды- это профессиональная деформация. До такого нужно хотя бы мастера спорта осилить
ОтветBat Stef
Не знаю, как сейчас. И не знаю, как в тяжелой атлетике. Но

Примерно 15 лет назад знакомому парню, он плаванием занимался достаточно серьёзно (не самый стероидный вид спорта вроде), ещё в спорт школе выдавали таблетки. Пакетик, без маркировок. Не утверждаю, что жесткая химия, но сам факт, что всё непрозрачно - уже наводит на мысль.

Так что едят и будут есть, особенно в тех видах спорта, где физические кондиции выходят на первый план. С уважением отношусь ко всем спортсменам, сразу скажу. Но!

Футболиста или хоккеиста сколько допингом не корми, а игру лучше понимать, поле видеть и нестандартные решения принимать - стероиды не помогут.
Если штангистка не может родить сама, она заставит родить мужика.
Хороший вид спорта.
Всё можно, никаких диет тебе. Даже ребёнок рождается со своей маленькой штангой
Не стереотипы, а стероиды
Спросил как-то у штангистки: "сможешь меня поднять"? Она чуть ли не в слезы: "почему все парни одно и то же спрашивают, мы же тоже девушки! Нам тоже хочется, чтобы НАС на руказ носили".
Аж стыдно стало.
ОтветЖо-Вильфред Майе-Дорен
Ну она, видимо, с лёту оценила весовую категорию
ОтветЖо-Вильфред Майе-Дорен
так подняла?
Яйца вырастут что ли? Штангистка в 17 лет рассуждает о беременности... Это ли не традиционные ценности
ОтветGhost Ghost
О нет, как она могла рассуждать на такие темы за пару месяцев до совершеннолетия😱 вот "уроки кексуального просвещения" в начальной школе это ли не прогрессивные ценности🤣
ОтветАнтон Киселёв
За пару месяцев до совершеннолетия... А потом там какой-то тумблер переключается?
Божественное интервью😆
Я занимался тяжёлой атлетикой. До кмс.
Девчонки с нами занимались. Насчёт родить- бред. Все кто хотели и могли родили, как все. Про красоту и фигуру тоже самое. После многих лет штанги, фитнес- пилатес детский сад на полгода, максимум год и девушка превращается в 👌
ОтветBat Stef
Твой опыт не очень подходит. Вопрос же в деторождении проф спортсменок высокого уровне, которые на фарме и стероидах сидят
Сразу вспомнил фильм Джуниор со Шварцем...Когда он в симпатичном женском платье вещал; я была в сборной Германии по гребле и они говорили, что это просто витамины...
