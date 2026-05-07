Призер Олимпиады‑2024 белорусский тяжелоатлет Тихонцов сдал положительную допинг-пробу на гормон роста

Призер Олимпиады белорусский штангист Тихонцов сдал положительную допинг-пробу.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA ) сообщило, что белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов сдал положительный допинг-тест.

В пробе 27-летнего спортсмена обнаружили запрещенный гормон роста.

Тихонцов – бронзовый призер Олимпиады-2024 в Париже, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы.