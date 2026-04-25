Глава Европейской федерации тяжелой атлетики провел беседу с украинкой Домбровской после ее отказа фотографироваться с россиянкой

Глава Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Астрит Хассани провел беседу с украинкой Ириной Домбровской после ее отказа фотографироваться на пьедестале чемпионата Европы с россиянкой Варварой Кузьминовой.

На турнире в Батуми Кузьминова завоевала серебро в весовой категории до 77 кг, Домбровская – бронзу. Во время церемонии награждения украинская тяжелоатлетка отказалась от совместного фото. 

По информации ТАСС, после церемонии Хассани обратился к Домбровской и украинскому представителю. В коротком разговоре он подчеркнул, что бойкотировать совместные фото недопустимо. По его словам, европейская тяжелая атлетика должна оставаться вне политики. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
читал где-то давно: в порту одного из приморских российских городов бегала огромная стая диких собак. всё по классике - бросались на людей, кусали, пугали, разводили антисанитарию и т.д.
после обращений граждан чиновники "приняли меры" и всё заглохло. вскоре всплыла отписка, что "проведена разъяснительная работа". читается как "приехали на объект и прочитали бродячим собакам лекцию о недопустимости их поведения".

на что намекаю: не то чтобы Домбровская собака (время покажет, да и не это я имел в виду), а то что ей и украинским делегатам эта "беседа", как слону дробина. считай Хассани ничего не сделал, но отчитаться как-то надо и вот мы тут. воз тоже ныне там, где стоял.

такие новости можно уже пропускать наверное, т.к. исход немножко предсказуем...
