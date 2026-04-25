Глава Европейской федерации тяжелой атлетики провел беседу с украинкой Домбровской после ее отказа фотографироваться с россиянкой

Глава EWF назвал недопустимым отказ украинки Домбровской от фото с россиянкой.

Глава Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Астрит Хассани провел беседу с украинкой Ириной Домбровской после ее отказа фотографироваться на пьедестале чемпионата Европы с россиянкой Варварой Кузьминовой.

Об этом сообщает ТАСС.

На турнире в Батуми Кузьминова завоевала серебро в весовой категории до 77 кг, Домбровская – бронзу. Во время церемонии награждения украинская тяжелоатлетка отказалась от совместного фото.

По информации ТАСС, после церемонии Хассани обратился к Домбровской и украинскому представителю. В коротком разговоре он подчеркнул, что бойкотировать совместные фото недопустимо. По его словам, европейская тяжелая атлетика должна оставаться вне политики.