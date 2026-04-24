🥈 Россиянка Сотиева завоевала серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Российская тяжелоатлетка Яна Сотиева завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы в Батуми.
В весовой категории до 86 кг она взяла вес в 247 кг (112 кг в рывке и 135 кг – в толчке).
Победу одержала представительница Армении Эмма Погосян, бронза – у Мадиас Нзессо из Великобритании.
23-летняя Сотиева является призером чемпионатов Европы и мира. Россияне выступают на ЧЕ в Батуми в нейтральном статусе.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем