Серобян о том, почему не выступал на международных стартах в прошлом году: «Мы подавали на нейтральный статус, но нам отказывали. Причину никто не объяснял»

Тяжелоатлет Серобян: в прошлом году нам отказывали в нейтральном статусе.

Российский тяжелоатлет Геворг Серобян рассказал, как переживал ситуацию с недопуском к международным стартам.

22 апреля Серобян завоевал золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 79 кг.

– После 2021 года ваша карьера была на взлете. Но потом наступил длительный период недопуска на международные старты. Как вы пережили это тяжелое время?

– В этой тарелке не только я оказался, вся команда. Сначала было непонятно, то есть как быть вообще. Мы как-то приехали на сборы, у нас три сбора было, мы готовились на юниорский чемпионат мира. И вот когда мы узнали, что не будет для нас этого турнира, было трудно команде осознавать это, и, скорее всего, после этого расслабились все.

Ну, потом уже со временем поняли, что не от нас это все зависит, наше дело – просто держать себя в форме. У каждого есть какие-то свои мысли, свои трудности. Приходится справляться.

– Тогда некоторые не исключали, что отстранение российских спортсменов может затянуться надолго. Поступало ли вам предложение той же армянской сборной вернуться и выступать за Армению на международных стартах?

– Честно говоря, нет, не поступало. Ну, и мыслей вроде бы не было таких. Я всегда со своим тренером, мы же вместе начали, значит, вместе и закончим.

– В прошлом году российских спортсменов начали допускать до международных стартов, но в нейтральном статусе. Почему вас не было среди них? Вы подавали на нейтральный статус, но вам все время отказывали?

– Не только мне. Мы подавали, но нам отказывали. Только на молодежное первенство Европы я уже не стал подавать. На чемпионат мира я писал заявку, но мне отказали. Тогда пустили только одного спортсмена. Причину отказа никто не объяснял.

– Когда эта дверца чуть-чуть открылась, но не для вас, тоже тяжело было? Или понимали, что если дверца открылась, то одновременно и для вас лучик надежды блеснул?

– Да, конечно. Я уже понимал, что наша федерация как-то старается пробиваться. Наши спортсмены из других видов спорта начали выезжать. Понимал, что мое возвращение близко, поэтому не расслаблялся, тренировался, – сказал Серобян.