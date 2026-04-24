Тяжелоатлет Серобян связал отказ в финской визе в 2021-м с его пропиской в Крыму: «Визу не дали, скорее всего, именно по этой причине»

Тяжелоатлет Серобян: визу в 2021-м не дали, скорее всего, из-за прописки в Крыму.

Российский тяжелоатлет Геворг Серобян считает, что прописка в Крыму могла стать причиной невыдачи ему визы в 2021 году.

Тогда Серобян пропустил юниорский чемпионат Европы из-за отказа в финской визе.

«Каких-то объяснений не дали. Команда поехала, а я нет, хотя тоже был готов выиграть тогда», – сказал Серобян.

На вопрос, могла ли постоянная регистрация в Крыму стать причиной отказа, штангист ответил так: «Визу не дали, скорее всего, именно по этой причине.

Довольно-таки трудно было, так как был молодой, уже был юниорский чемпионат мира, были результаты, и потом я дальше тренировался, набрал хорошую форму. Было трудно, конечно, но потом отошел, все нормально», – отметил Серобян.

22 апреля Серобян завоевал золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 79 кг.