Окулов о нейтральном статусе: «От того, что буду выступать без флага и гимна, суть дела не меняется. Большинство знают, откуда мы»

Тяжелоатлет Окулов признался, что его не смущает нейтральный статус.

Двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике Артем Окулов сообщил, что его не смущает выступление в нейтральном статусе.

23 апреля Окулов выступит на чемпионате Европы в Батуми в категории до 88 кг.

«Нам выдали такую форму, нейтральная она и есть нейтральная. Да, я впервые буду выступать в такой, но мне вообще на это без разницы. Я в Батуми намерен показать результат.

От того, что я буду выступать без флага и гимна, суть дела не меняется, большинство же знают, откуда мы», – сказал Окулов.