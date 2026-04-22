Окулов о нейтральном статусе: «От того, что буду выступать без флага и гимна, суть дела не меняется. Большинство знают, откуда мы»
Двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике Артем Окулов сообщил, что его не смущает выступление в нейтральном статусе.
23 апреля Окулов выступит на чемпионате Европы в Батуми в категории до 88 кг.
«Нам выдали такую форму, нейтральная она и есть нейтральная. Да, я впервые буду выступать в такой, но мне вообще на это без разницы. Я в Батуми намерен показать результат.
От того, что я буду выступать без флага и гимна, суть дела не меняется, большинство же знают, откуда мы», – сказал Окулов.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем