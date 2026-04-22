0

Артем Окулов: «Главная задача на ЧЕ – донести до помоста то, что мы успели наработать во время подготовки»

Тяжелоатлет Окулов поделился целями на чемпионат Европы в Батуми.

Двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике Артем Окулов рассказал о целях на чемпионат Европы-2026, который проходит в Батуми с 19 по 26 апреля.

Окулов выступает в весовой категории до 88 кг и выйдет на помост в Батуми 23 апреля.

«Главная задача – донести до помоста то, что мы успели наработать во время подготовки. Если это получится, то, я думаю, получится высокий результат в плане медального зачета.

Да, у меня был большой перерыв в международных стартах, но я чувствую себя абсолютно спокойно перед выходом на помост. Опыт у меня очень большой, он никуда не делся. Поэтому я стараюсь к своему предстоящему выступлению подойти спокойно и более осмысленно. Не форсировать себя на тренировках и правильно подвести себя к старту.

Если я сейчас скажу, что старые травмы меня иногда беспокоят, то некоторые скажут, что я еще до начала соревнований уже начинаю оправдываться. Я думаю, что у всех что-то болит, у кого-то больше, кого-то меньше. Да, травмы есть, но как-то приходится терпеть. Конечно, с возрастом болячки накапливаются, поэтому надо уметь терпеть», – рассказал Окулов.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
чемпионат Европы
logoсборная России
Артем Окулов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Тяжелая атлетика в Telegram
Материалы по теме
