Ольга Те: «Отстранение пережила нелегко. Разные мысли тогда приходили в голову, хочу ли я дальше заниматься»

«Отстранение пережила нелегко. После того, как нас перестали допускать, мотивация у меня упала, особенно в первые годы. Разные мысли тогда приходили в голову, хочу ли я дальше заниматься. Приходилось бороться с собой и такими мыслями.

Но потом я разобралась в себе. Мне нравится заниматься тяжелой атлетикой, я хочу продолжать дальше. И когда пришла информация, что нас допустили, то мотивация возросла минимум в два раза. Появился стимул выйти на международный помост и показать итоги своей работы», – сказала Те.

Накануне 30-летняя Те завоевала бронзу чемпионата Европы в весовой категории до 58 кг.