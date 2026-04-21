0

Ольга Те: «Отстранение пережила нелегко. Разные мысли тогда приходили в голову, хочу ли я дальше заниматься»

Российская тяжелоатлетка Ольга Те заявила, что ей тяжело дался период отстранения от международных стартов. 

«Отстранение пережила нелегко. После того, как нас перестали допускать, мотивация у меня упала, особенно в первые годы. Разные мысли тогда приходили в голову, хочу ли я дальше заниматься. Приходилось бороться с собой и такими мыслями.

Но потом я разобралась в себе. Мне нравится заниматься тяжелой атлетикой, я хочу продолжать дальше. И когда пришла информация, что нас допустили, то мотивация возросла минимум в два раза. Появился стимул выйти на международный помост и показать итоги своей работы», – сказала Те. 

Накануне 30-летняя Те завоевала бронзу чемпионата Европы в весовой категории до 58 кг.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Тяжелая атлетика в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем